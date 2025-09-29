L’Italia chiude gli Europei di flag football con uno splendido titolo al maschile e un ottimo traguardo tra le donne

L’Italia del flag football chiude i Campionati Europei 2025 di Parigi con due risultati davvero scintillanti. La formazione maschile ha addirittura vinto il titolo, il primo della propria storia, mentre la compagine femminile ha staccato il pass per i prossimi Mondiali.

In poche parole un ottimo bottino, anzi sensazionale. La conferma che il movimento goda di ottima saluta e che, anzi, è in continua crescita. La nazionale maschile ha superato con il punteggio di 27-19 l’Austria al termine di un percorso davvero eccezionale. Giocatori come Zahradka, Papale, Alinovi e Lazzaretto hanno fatto la differenza e hanno portato il tricolore sul gradino più alto del podio.

La squadra femminile, invece, si è fermata ai quarti di finale, centrando poi il settimo posto superando l’Ucraina nella finalina. Un successo che vale tantissimo e che conferma il percorso di crescita della compagine allenata da Jonathan Homer. Con la qualificazione della Germania, dove si giocheranno i Mondiali, tra le prime 6 squadre, si è liberato uno slot che permette all’Italia di rientrare nel gruppo delle qualificate. Il primo passo verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è pronto.

Il commento di Leoluca Orlando, presidente della FIDAF, al termine dei Campionati Europei: “Uno splendido risultato che conferma la crescita del Flag in Italia, il valore e la leadership internazionale di giocatori e staff tecnico italiani e l’impegno della Fidaf in vista delle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028“.