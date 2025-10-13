Il distacco nella Race tra Paolini e Rybakina: cosa può cambiare a Ningbo. Ipotesi scontro diretto

Nell’aggiornamento odierno della Race WTA di singolare, giunto ufficialmente al termine del 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha scavalcato la kazaka Elena Rybakina e si è issata in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso alle Finals di Riad, in programma ad inizio novembre.

L’italiana ha ora 218 punti di margine nei confronti della diretta rivale, la kazaka Elena Rybakina: grazie al gioco degli scarti, inoltre, l’azzurra sa già di avere ottime possibilità di disputare il torneo di fine stagione, in quanto la kazaka dovrà rinunciare a molti punti in caso di risultato migliore a Ningbo e Tokyo.

Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con Paolini sconfitta all’esordio a Ningbo, Rybakina dovrebbe comunque vincere il torneo di Ningbo per scavalcare l’azzurra, la quale avrebbe poi comunque la possibilità di firmare il controsorpasso nel 500 di Tokyo, che chiuderà la corsa verso l’ultimo atto del 2025.

Andare in finale a Ningbo, infatti, non basterebbe a Rybakina per sopravanzare Paolini in classifica, seppur per un solo punto. La kazaka per muovere la classifica, infatti, dovrà disputare almeno la semifinale a Ningbo, dove potrebbe esserci proprio lo scontro diretto con l’azzurra.

Anche se dovesse fermarsi in semifinale, infatti, Paolini incasserebbe comunque 194 punti netti per la Race (e per il ranking), ed a quel punto Rybakina non potrebbe scavalcarla neppure vincendo il torneo: l’azzurra avrebbe comunque 20 punti di margine sull’avversaria prima dell’ultimo torneo stagionale.