Hockey ghiaccio: Val Pusteria e Bolzano vanno a segno in trasferta nell’ICE League

La domenica sera dell’ICE Hockey League regala grandi soddisfazioni ai colori italiani. Val Pusteria infatti si è imposto in trasferta per 3-5 sul ghiaccio dei Red Bull Salisburgo, così come ha fatto agli shoot out Bolzano nella tana del Ferencvaros.

Partita ricca di emozioni sulla pista austriaca: subito botta e risposta sull’asse Di Tomaso-Raffl, poi Ierullo trova il modo di piazzare la zampata che vale l’1-2 e manda le squadre al primo break.

Nel secondo periodo è lotta senza quartiere: 2-2 ancora di Raffl, 2-3 di Bardreau e 3-3 di Thaler. Senza un attimo di respiro si arriva quindi agli ultimi venti minuti di gara.

La bilancia pende a favore del Val Pusteria che trova il modo di risolvere la contesa nuovamente con Bardreau e Ierullo, per entrambi alla fine doppietta: il match si chiude quindi sul 3-5.

Partita incredibile anche per le “Foxes”, in Ungheria. Festival del gol e continui botta e risposta. Nella prima “ripresa” Frigo timbra lo 0-1. Poi la gara esplode: parziale dei magiari con le griffe di Shaw, Tammela e Mihalik per il momentaneo 3-1 al 34:39 che diventa 3-3 al 39:31 con i colpi di coda di Bradley e Pollock.

Ultimi venti minuti: vantaggio interno con Shaw, rete del pareggio di Frigo a poco più di 10 minuti dalla fine. Si va ai supplementari e poi agli shoot out, con acuto decisivo di Mantenuto.

In classifica, italiane in altissimo: Val Pusteria primo con 29 punti in 13 partite, Bolzano terza con 26 punti in 12 partite. Prossimo turno, mercoledì 29 ottobre: Val Pusteria farà visita ai Moser Medical Graz99ers, mentre Bolzano accoglierà in casa l’EC-KAC.