Hockey ghiaccio: Renon sciupa tutto e cade agli shoot out in Alps Hockey League
Renon non può sorridere al termine della domenica dell’Alps Hockey League. La formazione italiana infatti è uscita sconfitta, seppur di misura (5-4 agli shoot out), dal confronto contro i croati del KHL Sisak, sulla pista dei balcanici.
Sciupano tanto gli ospiti che clamorosamente partono “a molla” andando avanti 0-3 nel primo terzo di gara: reti di Alderson e – due volte – Crespi per il triplo vantaggio al riposo.
Il gap però si disintegra nei secondi venti minuti: Canic, Idzan e Panasenko in meno di otto minuti riequilibrano le cose sul 3-3, ma clamorosamente Renon trova il modo per tornare davanti 3-4 con Welychka.
Si entra nell’ultimo rettilineo. Al 52′ Larionovs pareggia: 4-4 che non si schioda fino alla sirena. Si va ai supplementari e successivamente agli shoot out, dove a risolvere la contesa sono i padroni di casa con la rete di Dumcius che premia il KHL Sisak.
In classifica: Red Bull Hockey Juniors primi a 26 punti (12 gare), KHL Sisak secondi a 25 (12 gare), Renon terzo a 21 (13 gare).
Il campionato dell’Alps Hockey League tornerà in scena martedì 28 ottobre con le gare: Red Bull Hockey Juniors-Vipiteno e Cortina-Gherdeina.