Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Bolzano sa solo vincere in ICE League. Battuta Lubiana, primato in classifica

Pubblicato

15 minuti fa

il

Per approfondire:
Bolzano hockey ghiaccio
Bolzano hockey ghiaccio ©EC-KAC/Florian Pessentheiner

Altro giro e altra vittoria. Il Bolzano infila la sesta affermazione consecutiva nell’ICE Hockey League 2025-2026 battendo per 4-2 in casa l’HK Olimpija Ljubljana.

In una Sparkasse Arena gremita con quasi 3.000 tifosi le Foxes partono malissimo, subendo i gol di Bericic e Pance, per il momentaneo 0-2.

Nel secondo segmento di gara però, i padroni di casa cambiano passo vivendo venti minuti magici: Schneider accorcia sull’1-2, Mcclure impatta sul 2-2 e Bradley piazza addirittura la zampata del 3-2 prima dell’ultimo riposo.

Si va fino alla fine. Al 43′ ancora Mcclure trova il modo di andare a referto griffando la doppietta personale e il 4-2 che chiude i conti.

Bolzano vola così in testa alla classifica dell’ICE Hockey League, prima con 18 punti in 7 partite proprio davanti all’HK Olimpija Ljubljana, ora secondo con 16 punti in 8 gare disputate; quarto il Val Pusteria a 14 punti in 7 partite svolte.

Si torna in campo venerdì prossimo, 10 ottobre, con il derby italiano: Val Pusteria, alle 19.45, riceverà il Bolzano in casa.

Argomenti correlati:
Pubblicità