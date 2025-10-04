Hockey ghiaccio: Valpusteria batte Vienna all’extra time, i lupi terzi dopo il sabato di ICE Leauge

Arriva la seconda vittoria consecutiva per Vapusteria. Seppur soffrendo, la compagine di Brunico ha battuto all’extra time Vienna per 5-4 nel sabato dedicato al Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, balzando così a quota 14 punti in classifica, quindi al terzo posto provvisorio.

Divertentissima la sfida andata in scena proprio nella celeberrima città austriaca. Sono i padroni di casa a mettere per primi il muso davanti, passando in vantaggio al 10:42 con Theiric. Poi, nel secondo periodo, Pusteria ripristina gli equilibri con Bandeau in una situazione di power play al 9:41, salvo poi subire un nuovo allungo da parte degli avversari al 10:08.

La squadra italiana tuttavia non ci sta e, all’11.34, riporta nuovamente la situazione in parità con Blum. Sfruttando l’inerzia, i lupi effettuano il controsorpasso al 16:35 del terzo periodo con Purdeller (sempre in power play) mettendo poi a referto il 2-4 con Lobis. Gli austriaci, mai domi, accorciano le distanze con Hults (11:51), per poi riacciuffare i rivali al 15:52 con Franklin. All’extra time però una triangolazione orchestrata dall’asse Bardreau-Bowbly e capitalizzata da Lauridsen consente agli uomini di Jesper di trovare il goal vittoria definitivo.

L’ICE League tornerà domani, domenica 5 ottobre.