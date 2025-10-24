Golf, un gruppone condivide la vetta del Genesis Championship a metà gara. Pavan e Migliozzi tra i migliori

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Genesis Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2017 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo e Korean Tour. A metà gara sono ben 8 gli uomini al comando della leaderboard. Classifica cortissima con 52 partecipanti che virano con punteggi al di sotto del par in grado di lottare per la vittoria finale.

Con lo score di -6 (136 colpi) troviamo in vetta il francese Tom Vaillant, l’inglese Alex Fitzpatrick, lo spagnolo Nacho Elvira, il cinese Li Haotong, il neozelandese Daniel Hillier ed i sudcoreani Im Sungjae, Song Minhyuk e Lee Junghwan. Ad un solo colpo di distanza il quintetto composto dall’inglese Andy Sullivan, dal thailandese Kiradech Aphibarnrat, dai padroni di casa Bae Yongjun e Kim Min-Kyu, e dall’azzurro Andrea Pavan. Il veneto sigla un solido round da -3 (4 birdie ed un bogey), irrompendo in top ten.

Sul percorso par 71 del Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan (Corea del Sud) a -4 in 15esima posizione figurano il tedesco Nicolai Von Dellingshausen, l’americano Johannes Veerman, il sudafricano Jacques Kruyswijk, lo svedese Mikael Lindberg, lo spagnolo Angel Ayora, il sudcoreano Hwang Jung-Gon e Guido Migliozzi. L’italiano mette a segno un buon -3 di giornata migliorando il round d’esordio e domani proverà a scalare ulteriori posizioni.

Buon venerdì anche per Francesco Laporta, che piazza un -2 di parziale annullando il +2 di ieri. Per l’azzurro 53° posto alla pari con il par e taglio superato in scioltezza. Domani spazio al terzo round che servirà a scremare le maglie di una ristrettissima classifica con gli italiani a caccia di un risultato di prestigio in un torneo finora vinto in tutte le occasioni dai golfisti di casa.