Golf: Garrick Higgo mantiene la vetta a un giro dalla fine del Sanderson Farms Championship

C’è il sudafricano Garrick Higgo al comando del Sanderson Farms Championship con 18 buche ancora da disputare. Rimane in testa il ventiseienne di Johannesburg, già tre volte vincitore sul tour europeo e due sul PGA Tour, anche se gli eventi del circuito a stelle e strisce non godevano dello stesso status del Sanderson Farms. -18 lo score per lui, che nel moving day si è ben mosso lungo e buche del Country Club of Jackson.

In seconda posizione ci sono assieme Steven Fisk, molto bravo a girare in -7 e a risalire a -16 per cercare forse il risultato più importante della sua carriera (al primo anno sul tour maggiore), e Danny Walker. Per entrambi situazione migliore rispetto a Taylor Montgomery, che pur col -3 scende in quarta posizione a -15, perdendo in sostanza contatto da Higgo rispetto al secondo giro.

Rimonta anche per Matt Kuchar: la sua esperienza gli permette di recuperare 11 posizioni e risalire fino al quinto posto a -14. Per lui nel sabato c’è un -7 che gli permette di agganciare i due già presenti da quelle parti, vale a dire Frankie Capan III e Vince Whaley. Ma, va detto, avere Kuchar non è un gran pensiero per tutti gli altri.

Il migliore di oggi, però, è Max Homa: per lui -8 di giornata, -13 totale e scalata di 34 posizioni per risalire all’ottavo posto. E, con annesso eagle alla 3, sarebbe stato -9 se non avesse messo il piede in fallo alla 18, con un bogey che comunque non cancella la performance. Assieme a lui chiudono la top ten Eric Cole e l’unico altro non americano della top 10 a parte Higgo, il sudcoreano Tom Kim.

Poco più indietro l’ampio blocco degli europei: 11° posto a -12 per il danese Rasmus Hojgaard e il tedesco Matti Schmid, 14° a -11 per il danese Thorbjorn Olesen e il norvegese Kris Ventura, 23° a -10 per il francese Victor Perez.