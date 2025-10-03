Golf, brutto tempo all’Alfred Dunhill Links Championship. MacIntyre guida una classifica corta

Seconda giornata dell’Alfred Dunhill Links Championship che, a causa delle condizioni meteo avverse, è stata sospesa anzitempo e ha lasciato i golfisti in campo ancora con alcune buche da completare. E’ stata la pioggia, in particolare, a non permettere all’organizzazione di concedere di giocare buona parte del R2 e, di conseguenza, si dovrà scendere in campo domani per cercare di recuperare il più possibile.

A guidare la classifica di uno dei tornei più famosi di sempre (atipico il suo format che si sviluppa su 3 campi diversi dal giovedì al sabato per poi concludersi a St. Andrews la domenica) sono lo scozzese Robert MacIntyre, di ritorno dagli Stati Uniti con una vittoria di non poco conto nella Ryder Cup tenutasi a Long Island sui fairway del Bethpage Black Course, e il sudafricano Richard Sterne. Per il mancino due giri in 66 colpi sono bastati per mettere il proprio nome in vetta al leaderboard mentre il ragazzo di Pretoria sono serviti un 65 e un 67 per inseguire il giocatore di casa.

Dietro di loro, ad un solo colpo di distanza a -11, Louis Oosthuizen (altro sudafricano) in solitaria in 3a posizione, dà la caccia ad un trofeo ambito ma in T4 a -10 sono tanti i giocatori che possono ambire ad un posto d’onore al termine del week end. A partire dal finlandese Tapio Pulkkanen e, il francese Tom Vaillant e dal nordirlandese Tom Mckibbin, tutti a -10. Molto bene anche Guido Migliozzi, uno degli italiani in campo questa settimana. Il vicentino, dopo un primo giorno in 68 ha chiuso R2 in 67 e si trova in T13 a -9 insieme all’olandese Darius Van Driel.

Bene anche Andrea Pavan. Il romano si trova in T15 a -8, ad un colpo dal connazionale, insieme, tra gli altri, anche a Brooks Koepka e Matt Fitzpatrick. Leggermente indietro ma comunque ampiamente sotto par anche Francesco Laporta che dopo 36 buche chiude a -6 in T36 dietro di un colpo a Tommy Fleetwood, in T23 insieme al connazionale Tyrrell Hatton.