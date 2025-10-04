Golf, il maltempo insiste sull’Alfred Dunhill Championship. Terzo round rinviato a domani

Le cattive condizioni climatiche continuano ad imperversare ad Angus e Fife (Scozia). Giusto il tempo di concludere le ultime buche del secondo round e di iniziare le prime, poi i golfisti del DP World Tour hanno dovuto abbandonare i tre percorsi sui quali si snoda l’Alfred Dunhill Championship (montepremi 5 milioni di dollari). L’organizzazione ha rinviato l’intero terzo round a domani a partire dalle 10.00 italiane.

Classifica dunque che resta più che provvisoria con lo scozzese Robert Macintyre ed il sudafricano Richard Sterne appaiati al comando con lo score di -12 dopo due round. A -11 un altro sudafricano, ovvero Louis Oosthuizen, seguito ad un colpo di distanza dal gruppetto composto dal danese Jacob Skov Olesen, dallo svedese Mikael Lindberg, dal cinese Ding Wenyi, dal finlandese Tapio Pulkkanen, dal francese Tom Vaillant e dall’americano Ryan Brehm.

Sui percorsi par 72 dell’Old Course St. Andrews, del Carmoustie Golf Links e del Kingsbarns Golf Links Guido Migliozzi è ottimo 15° con il punteggio di -8, e domani ripartirà dalla seconda buca della terza tornata. Bene anche Andrea Pavan, 22° con -7, seguito ad una lunghezza da Francesco Laporta. I tre italiani iscritti al torneo scozzese potranno attaccare avendo un buon margine di sicurezza sulla zona taglio, che avverrà al termine del terzo round.

Appuntamento dunque a domani con un eventuale tour de force a patto che il meteo possa dare una tregua sulle località di Angus e Fife. L’organizzazione ed i protagonisti ci proveranno, ma le previsioni metereologiche non lasciano presagire nulla di buono. Staremo a vedere.