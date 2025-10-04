Golf, Molinari e Manassero fuori dal taglio al Sanderson Farms Championship. Conduce Higgo

Tanti giocatori in un fazzoletto sul PGA Tour dopo 36 buche al Sanderson Farms Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup Fall. Il sudafricano Garrick Higgo, dopo il -6 odierno, si ritrova a guidare la classifica a 13 sul totale, con appena un colpo di vantaggio sugli statunitensi Eric Cole e Taylor Montgomery fermi in T2 a -12. Quest’ultimo, in particolare, si è reso protagonista di una giornata molto buona, consegnando in club house un -9 (miglior score di giornata).

Subito dietro, in 4a posizione in solitaria, l’americano Danny Walker a -11 e Vince Whaley, Frank Capan III e Tom Kim in T5 a -10. Il primo europeo a comparire in classifica è il tedesco Matti Schmid con due giri in -3 e -5 per un totale di -8 e una T11. Ci si aspettava qualcosa di più, fino a qui, da parte di Rasmus Hojgaard, arrivato in Mississippi dopo la vittoria a Long Island in Ryder Cup. Il danese ha chiuso in T28 a -6 le prime due giornate e si trova costretto a rincorrere le prime posizioni.

Niente da fare, invece, per i due italiani presenti in campo questa settimana. Francesco Molinari e Matteo Manassero non hanno passato il taglio chiudendo rispettivamente in -3 e -2 sul totale (il taglio era -4). Occasione mancata, dunque, in un field e un campo che poteva essere alla portata di entrambi i giocatori azzurri. Fuori, a sorpresa, anche Matt Wallace, Mackenzie Hughes, Nicolai Hojgaard, Sami Valimaki, Antonie Rozner e Ankshay Bhatia.