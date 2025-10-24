Golf, un quartetto al comando del Bank of Utah Championship dopo la prima tornata. Bene Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour riprendono dopo una settimana di pausa dando inizio al Bank of Utah Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’evento è uno dei più giovani del panorama internazionale essendo giunto soltanto alla seconda edizione. Prima tornata disturbata dalle condizioni climatiche che ne hanno ritardato il pieno svolgimento. Per questo motivo la classifica è più che parziale con diversi protagonisti che devono ultimare il primo round.

In testa alla leaderboard troviamo un quartetto con lo score di -6 (65 colpi) composto dal danese Thorbjorn Olesen (foto), dallo svedese Jesper Svensson, e dagli americani David Lipsky ed Austin Cook. Quest’ultimo tuttavia deve concludere le ultime 5 buche della sua prima tornata e potrebbe dunque salutare la compagnia nella prosecuzione che avverrà nel pomeriggio italiano. Classifica cortissima con 72 partecipanti in grado di virare con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 71 del Black Desert Resort di Ilvins (Utah, Stati Uniti d’America) completano la top ten in quinta posizione con il punteggio di -5 gli statunitensi Cameron Champ, Frankie Capan, Nick Dunlap, Justin Lower, Ryan Gerard, Paul Peterson e Jackson Suber. Tra coloro che hanno ottenuto lo score di -4 da registrare il giapponese Takumi Kanaya, fermato alla buca 13. Anche il nipponico dunque potrebbe ritoccare il suo ruolino di marcia del primo round.

Buon avvio per Francesco Molinari. Il torinese è 21° con il punteggio di -3 nonostante l’iniziale doppio bogey commesso alla buca 2. Il piemontese si è poi rifatto siglando 5 birdie ed è stato stoppato prima di cimentarsi nell’ultima buca di giornata. 98esima posizione invece per Matteo Manassero. Il veneto registra un +2 nelle prime 12 buche e potrà invertire la rotta nella prosecuzione del giro. Nel pomeriggio italiano spazio dunque alla chiusura del primo round ed all’inizio della seconda tornata.