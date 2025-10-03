Golf, un quartetto al comando del Sanderson Farms Championship al termine del primo round

Il golf internazionale torna ad osservare il calendario dopo le emozioni della Ryder Cup. I golfisti del PGA Tour hanno dato infatti il via al Sanderson Farms Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 1068 che si disputa da sempre nel Country Club di Jackson. Al termine della prima tornata troviamo al comando un quartetto con la classifica alquanto ristretta.

In prima posizione con lo score di -7 (65 colpi) svettano il sudafricano Garrick Higgo e gli americani Eric Cole (foto), Sam Ryder e Danny Walker. Per i battistrada due colpi di margine sullo svedese Tim Widing, sul taiwanese Kevin Yu, e sugli statunitensi Mac Meissner, Michael Thorbjornsen, Norman Xiong, Max Homa, Trey Mullinax e Vine Whaley. Sono ben 87 i partecipanti che hanno chiuso il primo round con punteggi al disotto del par, con il secondo giro che si preannuncia infuocato per evitare il cut.

Sul percorso par 72 del Country Club di Jackson (Mississippi, Stati Uniti d’America) al 13° posto con il punteggio di -4 figura un nutrito gruppo di partecipanti tra i quali spiccano gli americani Luke List e Karson Yoyng, il danese Thorbjorn Olesen ed il canadese Adam Svensson. Ottima anche la prova di Michael La Sasso. Lo statunitense, non ancora passato al professionismo, è tra i migliori in 13esima posizione.

Dovranno aumentare i giri del motore nella seconda tornata i due italiani presenti nel field. Francesco Molinari è 54° con il punteggi di -2 (5 birdie, 3 bogey), mentre Matteo Manassero occupa la 70esima posizione a -1 in seguito all’unico birdie piazzato alla buca 6. Nel tardo pomeriggio italiano spazio al secondo round che ci proietterà al consueto taglio delle 36 buche.