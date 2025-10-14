Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali di ginnastica artistica? Montepremi ai minimi storici

Il montepremi dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica non sarà molto generoso: gli atleti, che saranno impegnati a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre, dovranno spartirsi 78.000 franchi svizzeri (circa 83.900 euro). Questa è la cifra garantita dalla Federazione Internazionale per l’appuntamento più importante della stagione, che essendo in anno post-olimpico non prevede le gare a squadre ed è riservato esclusivamente agli individualisti (massimo sei uomini e quattro donne per Nazione).

Il prize money indicato nelle direttive diffuse dalla FIG è infatti minimalista: i vincitori dei concorsi generali individuali beneficeranno di 5.000 franchi svizzeri (circa 5.400 euro), 3.000 per i secondi classificati (circa 3.200 euro) e 1.000 per le medaglie di bronzo (circa 1.080 euro); i Campioni del Mondo di ogni specialità beneficeranno invece di 3.000 franchi, 2.000 per i secondi (circa 2.160 euro) e 1.000 per i terzi.

Si tratta di cifre purtroppo poco soddisfacenti e gratificanti per quello che è l’evento di maggior caratura dell’annata agonistica e che dovrebbe spingere a qualche considerazione. A corollario è previsto il Fujitsu Infinity Award, un premio garantito dall’omonimo sponsor: la Federazione che avrà conseguito i migliori risultati sommando i piazzamenti della finale all-around e i qualificati alle varie finali di specialità verrà premiata, sono previsti 10.000 dollari per il miglior settore maschile e 10.000 dollari per quello femminile (circa 8.600 euro).

MONTEPREMI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2025

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND, UNO MASCHILE E UNO FEMMINILE)

PRIMO POSTO: 5.000 franchi svizzeri (circa 5.400 euro).

SECONDO POSTO: 3.000 franchi svizzeri (circa 3.200 euro).

TERZO POSTO: 1.000 franchi svizzeri (circa 1.080 euro).

FINALI DI SPECIALITÀ (PER CIASCUNA, 6 MASCHILI E 4 FEMMINILE)

PRIMO POSTO: 3.000 franchi svizzeri (circa 5.400 euro).

SECONDO POSTO: 2.000 franchi svizzeri (circa 2.160 euro).

TERZO POSTO: 1.000 franchi svizzeri (circa 1.080 euro).

FUJITSU INFINITY AWARD

Un premio per la miglior Federazione maschile e un premio per la miglior Federazione femminile: 10.000 dollari statunitensi (circa 8.600 euro).