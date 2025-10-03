Francesco Bagnaia amareggiato: “Sono tornato a Misano, in frenata non mi fermo e il grip è incostante”

Venerdì estremamente complicato per Francesco Bagnaia, che ha sofferto nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Il centauro della Ducati ufficiale ha chiuso al diciassettesimo posto ed è rimasto dunque fuori dalla top-10 che garantiva l’accesso diretto al Q2: domani sarà costretto a prendere parte al Q1 e battagliare per meritarsi uno dei due pass per il Q2 delle qualifiche, dove verranno definite le prime quattro file dello schieramento di partenza. Passo indietro per il piemontese, reduce dalla vittoria in Giappone.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Cos’è successo? Vorrei saperlo anche io. Questa pista non è nelle mie corde: non lo è mai stata, ho sempre faticato. La specifica di gomme posteriore che portano qui non la digerisco più di tanto e ho sempre bisogno che il grip aumenti un po’. Quando il grip dietro è incostante faccio fatica e soprattutto ci mettiamo tre giri con la soft e otto giri con la media a farlo funzionare. Lo scorso anno la stessa specifica di mescole funzionava meglio, Ducati aveva dominato il weekend,. Quest’anno siamo in difficoltà, mi è sembrato di tornare a Misano e non avevo il feeling del Giappone“.

Il due volte Campione del Mondo ha poi proseguito: “Se avessi il feeling di Motegi e fossi in difficoltà per il grip non mi preoccuperei, perché ci arriverei, ma il mio feeling non è come quello di Motegi. In frenata non riesco a fermarmi, dietro tende a ondeggiare costantemente e non ho modo di sfruttare il grip: quando provo a inserirla un po’ più forte parte dietro subito, quando provo ad aprire il gas subito parte dietro subito ed è molto difficile da gestire. Dobbiamo capire cosa ci sta limitando, domani sarà fondamentale fare tre giri e non due: la gomma dietro non funziona i primi due giri“.