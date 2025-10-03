MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Bagnaia e Marc Marquez costretti al Q1!

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Il centauro della Aprilia ha stampato un convincente 1:29.240 e ha rifilato ben quattro decimi di distacco alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e alla KTM di Pedro Acosta. Luca Marini è eccellente quarto in sella alla Honda, a precedere la Aprilia di Raul Fernandez e la Honda di Joan Mir.

Notizia clamorosa: entrambe le Ducati ufficiali sono rimaste fuori dalla top-10 e dunque saranno costrette a disputare il Q1, dove verranno messi in palio gli ultimi due pass per il Q2, il turno decisivo delle qualifiche che determinerà le prime quattro file della griglia di partenza. Marc Marquez si è fermato in undicesima posizione a 0.813 dalla vetta, mentre Francesco Bagnaia è 17mo a 1.256.

Alex Marquez si è salvato per il rotto della cuffia, chiudendo in decima piazza con un margine di 55 millesimi nei confronti del fratello e accedendo così di diritto al Q2. Promosse anche le Yamaha di Fabio Quartararo, Alex Rins e Miguel Oliveira. Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Indonesia

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP INDONESIA

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.240 24 30 318.5

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.648 20 25 0.408 0.408 313.9

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.664 25 26 0.424 0.016 320.4

4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.730 21 22 0.490 0.066 317.6

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.733 20 25 0.493 0.003 314.8

6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.768 20 23 0.528 0.035 321.4

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.837 27 27 0.597 0.069 316.7

8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.868 28 28 0.628 0.031 313.9

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.930 27 28 0.690 0.062 314.8

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.985 22 22 0.745 0.055 314.8

11 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.053 20 20 0.813 0.068 317.6

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.108 24 25 0.868 0.055 316.7

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.156 27 27 0.916 0.048 318.5

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.230 18 22 0.990 0.074 318.5

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.385 21 22 1.145 0.155 318.5

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.405 18 24 1.165 0.020 315.7

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.496 24 24 1.256 0.091 318.5

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.496 18 25 1.256 315.7

19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.529 21 21 1.289 0.033 318.5

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’31.434 12 17 2.194 0.905 312.1