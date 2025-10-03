MotoGP, Bezzecchi fa il vuoto nelle pre-qualifiche a Mandalika. Marc Marquez e Bagnaia fuori dai 10!

Marco Bezzecchi chiude nel migliore dei modi il venerdì a Mandalika e domina le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha fatto il vuoto con gomme soft sul giro secco, avvicinandosi al record del circuito e candidandosi al ruolo di favorito per la pole position.

Il “Bez” ha firmato uno strepitoso 1’29″240, rifilando addirittura quattro decimi al gruppo degli inseguitori guidato dal rookie spagnolo Fermin Aldeguer (team Gresini), distante 408 millesimi dalla vetta. A seguire troviamo in classifica la KTM di Pedro Acosta a 424, la Honda di Luca Marini a 490 e l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez a 493 millesimi.

Superano il taglio e avanzano direttamente in Q2 anche la Honda di Joan Mir e le Yamaha di Fabio Quartararo, Alex Rins e Miguel Oliveira, oltre alla seconda Ducati Gresini di Alex Marquez (10° a 0.745). Fuori dunque dalla top10 le altre quattro moto della Casa di Borgo Panigale, con il fresco Campione del Mondo Marc Marquez relegato in 11ma piazza a 813 millesimi dalla testa e a 68 millesimi dalla qualificazione anche a causa di una doppia caduta nella prima metà del turno.

Dovranno passare dal Q1 anche i ducatisti italiani Franco Morbidelli (12° a 0.868), Fabio Di Giannantonio (18° a 1.256) e Francesco Bagnaia (17° a 1.256). Venerdì negativo per Pecco, che non ha ritrovato lo stesso feeling di Motegi lamentandosi di una GP25 troppo instabile nelle curve veloci del circuito di Mandalika facendo fatica a completare un time-attack di alto livello.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP INDONESIA MOTOGP 2025

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.240 24 30 318.5

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.648 20 25 0.408 0.408 313.9

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.664 25 26 0.424 0.016 320.4

4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.730 21 22 0.490 0.066 317.6

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.733 20 25 0.493 0.003 314.8

6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.768 20 23 0.528 0.035 321.4

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.837 27 27 0.597 0.069 316.7

8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.868 28 28 0.628 0.031 313.9

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.930 27 28 0.690 0.062 314.8

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.985 22 22 0.745 0.055 314.8

11 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.053 20 20 0.813 0.068 317.6

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.108 24 25 0.868 0.055 316.7

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.156 27 27 0.916 0.048 318.5

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.230 18 22 0.990 0.074 318.5

15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.385 21 22 1.145 0.155 318.5

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.405 18 24 1.165 0.020 315.7

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.496 24 24 1.256 0.091 318.5

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.496 18 25 1.256 315.7

19 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.529 21 21 1.289 0.033 318.5

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’31.434 12 17 2.194 0.905 312.1