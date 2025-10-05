Fermin Aldeguer vince in MotoGP da rookie: l’ultimo a riuscirci fu Martin

Sul circuito di Mandalike è stata oggi indubbiamente la giornata di Fermin Aldeguer. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo capitolo del Motomondiale, al termine di una gara condizionata dagli errori e dalle cadute dei big. Il classe 2005 ha preso la testa della corsa dopo cinque giri, scavando un vantaggio impressionante sugli avversari in sella alla sua Ducati del Team Gresini.

Il rookie iberico ottiene così la sua prima vittoria nella classe regina a 20 anni, il più giovane a riuscirci dopo Marc Marquez (Austin 2013). Aldeguer torna inoltre a vincere dopo quasi un anno, l’ultimo successo fu in Moto2 a Philip Island. Lo spagnolo dopo le prime esperienze in MotoE, fu inserito nel 2022 nel Team Boscoscuro proprio in Moto2 e nel 2024 fu scelto dal Team Gresini, che ne comprese le potenzialità.

La prima stagione più che sufficiente in MotoGP è stata oggi impreziosita anche dal successo in Indonesia, dopo i primi podi in Austria ed in Francia. L’ultimo rookie a vincere una gara nella classe regina era stato il suo connazionale Jorge Martin, vittorioso nel GP di Stiria 2021. Aldeguer continuerà a dimostrare le sue qualità nel finale del campionato, in attesa del prossimo anno nel quale spera di essere competitivo come successo oggi.