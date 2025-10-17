F1, Oscar Piastri: “Ho messo alle spalle quanto avvenuto a Singapore, ma non è il modo in cui vogliamo correre”

Oscar Piastri si è presentato sereno e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il pilota del team McLaren si presenta con 22 lunghezze di vantaggio su Lando Norris che, com’è ben noto, a Singapore ha recuperato qualche punto, grazie anche ad una azione decisa al via, portando anche al contatto tra i due compagni di scuderia.

L’australiano, tuttavia, sembra volersi gettare tutto alle spalle quanto accaduto a Marina Bay: “Sono molto contento. Abbiamo analizzato l’incidente. In definitiva, la responsabilità di quella collisione è stata attribuita a Lando. Ma sono molto contento che non ci siano favoritismi o pregiudizi”.

“Abbiamo avuto molte discussioni, come ci si aspetterebbe – prosegue il classe 2001 – molto produttive. Penso che abbiamo le idee molto chiare su come vogliamo correre come squadra. L’incidente che abbiamo avuto a Singapore non è il mondo in cui vogliamo correre. Lando se ne è assunto la responsabilità, e così ha fatto la squadra. Penso che sia abbastanza chiaro che il modo in cui si è svolto il primo giro non era come volevamo correre”.

Oscar Piastri prosegue parlando della corsa al titolo: “Non ci saranno favoritismi. Penso che ogni pilota voglia avere una giusta possibilità di provare a vincere un campionato. Per me, è più che giusto che entrambi continuiamo a lottare per questo. Quindi, no, non credo che questo sia l’approccio che dovremmo adottare”.