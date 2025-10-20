F1, Andrea Kimi Antonelli: “Gara frustrante e deludente. Spero di poter fare punti in Messico”

Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della tredicesima piazza in occasione del GP degli USA, atto numero diciannove valevole per il Mondiale 2025 di Formula 1. Prova sfortunata per l’italiano al COTA di Austin, complice il tamponamento di Carlos Sainz avvenuto al sesto giro, che ha compromesso completamente la sua gara mentre si trovava al settimo posto.

Uno zero molto pesante quindi per l’italiano, già però motivato a riscattarsi la prossima settimana con l’impegno al GP del Messico. Una volta arrivato in zona mista, l’emiliano classe 2003 ha commentato la sua prestazione, non nascondendo la propria amarezza.

“È stata una gara frustrante –ha detto Antonelli -. Mi sentivo bene all’inizio, come per tutto il weekend, ed ero ansioso di provare a guadagnare qualche posizione. Sfortunatamente, non è successo. Ho cercato di lasciare un po’ di spazio a Carlos alla curva 15 quando l’ho visto avvicinarsi. Gli ho dato spazio, ma la collisione è avvenuta comunque, e questo ha messo fine a ogni possibilità realistica di ottenere buoni punti oggi”.

Antonelli ha quindi chiosato: “È stata una giornata deludente, ma questo è quanto. Ora andiamo subito in Messico. Spero che riusciremo a fare punti, perché il campionato costruttori è incerto, ed ogni punto sarà importante.”