F1, Oscar Piastri: “Abbiamo provato diverse cose, dobbiamo capire cosa ha funzionato meno”

Un venerdì decisamente complicato per Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti non è andato infatti oltre la dodicesima posizione in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventunesimo weekend del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena in queste ore all’Autodromo Fratelli Rodriguez.

Tanta fatica quella accusata dall’australiano che, in zona mista, ha dato il suo punto di vista su quanto fatto: “È andata discretamente bene. Penso che il giro con soft e carburante basso fosse piuttosto nella media, quindi non sono sorpreso dal tempo sul giro. Abbiamo provato un sacco di cose, andremo fino in fondo e daremo un’occhiata a cosa ha funzionato, cosa no, ma nel complesso mi sono sentito abbastanza bene. Vedremo per cosa possiamo sintonizzarci domani, dobbiamo provare ad essere efficaci”.

L’oceanico ha poi continuato: “Austin? Penso che ovviamente sia stato anche un fine settimana piuttosto disordinato, quindi ci sono state molte cose che abbiamo studiato: tutte piccole cose, ma quando le metti tutte insieme si sommano, quindi penso che abbiamo tratto un buon insegnamento dalla settimana scorsa.”

Non è mancato infine un commento su Max Verstappen, motivato a fare saltare il banco: “Sarà molto vicino, ma penso anche che abbiamo una buona macchina per fronteggiarlo.”