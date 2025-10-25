F1, Max Verstappen: “Fatichiamo sul passo gara, questo mi preoccupa”

Max Verstappen ha chiuso al primo posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez. Prestazione significativa per l’olandese, motivato a far saltare di nuovo il banco rompendo le uova nel paniere alle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Tuttavia, malgrado i risultati il detentore del titolo sembra tutt’altro che soddisfatto. Una volta apparso in zona mista infatti il pilota Red Bull ha infatti lamentato la poca efficacia della sua monoposto sul long run, dicendosi preoccupato in vista della gara:

“Con le gomme morbide, siamo riusciti a fare un buon giro – ha detto Verstappen – Tutto il resto è andato piuttosto male. Il giro con le medie non è stato eccezionale, ma il problema più grande sono stati i long run, dove abbiamo faticato parecchio. Questo, ovviamente, crea molta preoccupazione per la gara”.

Verstappen ha quindi continuato: “Non so ancora da dove nascano i problemi. Il bilanciamento non era male, il problema era semplicemente la mancanza di grip. È una cosa difficile da capire. Possiamo essere veloci sul giro secco, ma non abbiamo assolutamente il ritmo di gara.”