Verstappen detta legge nella FP2 al GP del Messico, bene Leclerc. Norris impressiona sul long run

Arrivano ancora indicazioni discrete in chiave Ferrari dall’Autodromo Fratelli Rodriguez, teatro questo fine settimana del GP del Messico, ventesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo la buona FP1, Charles Leclerc ha infatti conservato un posto in top 3, centrando la seconda piazza cedendo il passo al solo Max Verstappen.

Nello specifico il monegasco su gomme medie ha cominciato in modo iper positivo la sessione, fermando prima il cronometro a 1:18.669 e successivamente, migliorandosi con 1:18.353. Poi però, a scoccare della mezz’ora, Verstappen su gomme rosse si è portato davanti a tutti timbrando 1:17.392, rifilando così +0.153 al ferrarista e +0.174 alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, il quale ha confermato il buon feeling già visto nel primo turno mettendo la ciliegina sulla torta ad uno dei suoi migliori venerdì della carriera.

Qualcosa da rifinire sul giro secco per la McLaren, anzi per Lando Norris, quarto a +0.251 ma semplicemente mostruoso sul passo gara, in cui ha tenuto un ritmo impressionante correndo su gomme soft e staccando gli altri (tutti con le medie) di un secondo. Discreta poi la performance di Lewis Hamilton (Ferrrari), quinto con +0.300 nella sua prima sessione della giornata precedendo George Russell (Mercedes), sesto a +0.437, e Yuki Tsunoda (Red Bull), settimo a +0.491. Da inquadrare invece il lavoro della scuderia di Maranello sul long run, complice alcune risposte altalenanti.

Tanti problemi invece per il leader della classifica piloti, Oscar Piastri, addirittura dodicesimo con un gap di +0.840, un campanello d’allarme significativo per il team papaya, costretto agli straordinari in vista di domani.