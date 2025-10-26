F1 oggi in tv, GP Messico 2025: orario gara, streming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Città del Messico, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 21.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Bisognerà fare particolare attenzione in curva-1. I piloti, infatti, dovranno affrontare un lungo rettilineo prima di arrivare alla staccata e vi potrebbero essere dei contatti, come è accaduto in passato, che potrebbero andare a condizionare l’evoluzione del GP.

Lando Norris è stato il migliore nelle qualifiche, conquistando la pole-position davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Le due Rosse cercheranno di sorprendere il pilota della McLaren e di far saltare il banco.

Il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

21.00 F1, GP Messico: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 22.30 in differita su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 22.30 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 22.30 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 26 ottobre

22.30 F1, GP Messico: gara – Differita in tv in chiaro.