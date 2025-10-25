F1, Charles Leclerc: “Buone sensazioni con la macchina, ma i nostri avversari sono forti”

Il venerdì del Gran Premio del Messico 2025 si è concluso con la migliore prestazione di Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere. Sul circuito dei fratelli Rodriguez, l’olandese ha firmato il crono di 1:17.392 dimostrando tutta la velocità della Red Bull sul giro secco. In attesa delle qualifiche, sembra che il quattro volte campione del mondo possa minacciare da vicino le due McLaren.

Prima giornata positiva anche per Charles Leclerc che, dopo il primo posto nelle FP1, chiude in seconda piazza la seconda sessione di libere. Distacco di 153 millesimi per il monegasco da Verstappen e cauto ottimismo per il prosieguo del weekend. McLaren ancora non perfetta quella vista fin ora in Messico, con Lando Norris quarto (+0.251) ed Oscar Piastri solo dodicesimo (+0.840).

Come riportato da Formulapassion.it, al termine della giornata, Charles Leclerc si è così espresso sulle sue prestazioni: “Ero proprio felice di avere Antonio al mio fianco questa mattina. Siamo cresciuti insieme nella Scuderia Ferrari Driver Academy e condividere il box con lui è stato molto speciale. Siamo già stati compagni di squadra nelle categorie giovanili e abbiamo bei ricordi insieme, sia in pista che fuori. È stato molto utile averlo in macchina in FP1 per svolgere vari test e raccogliere dati, considerando il prezioso lavoro che porta avanti tutto l’anno al simulatore. Spero che si sia divertito”.

“Siamo riusciti a mettere insieme dei giri interessanti e nel complesso ho avuto delle buone sensazioni dalla vettura. I nostri avversari però sono forti, quindi al momento non sembra realistico riuscire a stare davanti a loro domani. Ripartiremo dal lavoro fatto oggi e cercheremo di apportare alcune migliorie per ridurre il gap in vista delle qualifiche”, ha poi concluso il monegasco.