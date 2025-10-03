F1, Max Verstappen: “Soddisfatto del mio venerdì, devo solo lavorare su alcuni dettagli”

Si conclude con la migliore prestazione di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Crono di 1:30.714 per l’australiano che manda un segnale forte al suo compagno di squadra Lando Norris, quinto a 483 millesimi di ritardo. Secondo invece un sorprendente Isack Hadjar (+0.132).

Più indietro le Ferrari con Charles Leclerc in nona posizione (+0.752) e Lewis Hamilton in decima piazza (+0.777). Sempre in agguato la Red Bull di Max Verstappen che chiude le FP2 al terzo posto con un ritardo di 143 millesimi dalla vetta. Ottimo inizio di weekend per l’olandese che cerca la prima vittoria a Singapore per continuare la striscia vincente di vittorie.

Ai microfoni di Sky Sport, Verstappen ha dichiarato: “Oggi non è andata troppo male, le prove libere sono partite abbastanza bene. Abbiamo trovato abbastanza presto il ritmo, la macchina non andava male. Un po’ come negli ultimi due weekend non abbiamo riscontrato grossi problemi. Poi nelle FP2 abbiamo provato alcune cose buone, altre invece dobbiamo cercare di ottimizzarle meglio ma nel complesso direi che sia stata una giornata soddisfacente anche se serve più passo”.

“Bisogna trovare subito il ritmo per fare bene, come detto è una giornata positiva, dobbiamo solo fare meglio alcune cose. Non dobbiamo cambiare assetto il che è positivo. Vedremo domani se quello che abbiamo può essere sufficiente per lottare per il vertice. Non lo so perché dopo le FP2 è difficile dirlo guardando anche gli altri. Devo solo lavorare sui dettagli, sul grip e devo tenere le gomme in vita perché qui si surriscaldano tanto”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.