Max Verstappen: “Partenza frenetica, è stata una gara faticosa ma sono soddisfatto”

Si conclude con la vittoria di Lando Norris il Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro, agendo indisturbato per tutti i 71 giri sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez. Grazie a questo risultato la sua McLaren è ora in testa alla classifica piloti, con un solo punto di vantaggio sul compagno di squadra Oscar Piastri.

Seconda posizione per Charles Leclerc (+30.324). Il monegasco si è difeso negli ultimi giri dagli attacchi di Max Versatppen, aiutato anche da una virtual safety car nel finale. Terza piazza proprio per l’olandese (+31.149) non riesce a completare quella che poteva essere una rimonta perfetta. Quarta posizione per un grandissimo Oliver Bearman con la sua Haas (+40.9).

Ai microfoni della F1, nel post-gara, Max Verstappen ha dichiarato: “È stato un inizio di gara frenetico per me. Siamo partiti molto bene ma poi la strada così lunga mi ha fatto andare verso l’esterno. Sono dovuto andare sul cordolo e poi sull’erba. Alla fine è stata una gara faticosa. Abbiamo cercato di gestire il primo stint andando lunghi, poi con le soft eravamo più competitivi”.

“Lottare per la seconda posizione è per noi un risultato comunque ottimo. A volte ti va bene è a volte ti va male. La virtual safety car non mi ha premiato. Eravamo abbastanza convinti di fare un’unica sosta”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.