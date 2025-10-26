La Formula 1 arriva a Città del Messico per un weekend infuocato! Negli ultimi due anni la Ferrari ci ha regalato spettacolo su questo circuito, e anche stavolta le Rosse sembrano pronte a far sognare i tifosi. La McLaren punta su un Lando Norris in grande forma, mentre Oscar Piastri cerca riscatto dopo gli ultimi errori. Max Verstappen, dopo aver ammesso di aver sacrificato le qualifiche per puntare alla gara, parte indietro ma con una strategia tutta da seguire. Le Mercedes restano costanti, ma senza brillare davvero in questo weekend. Tutti gli ingredienti ci sono per un GP del Messico emozionante, imprevedibile e ricco di sorprese, su un tracciato che mette a dura prova power unit e freni. Ti aspettiamo in diretta per commentare insieme ogni colpo di scena di questo Gran Premio dove fare previsioni… è quasi impossibile! Scrivici nei commenti: chi vedi favorito tra Norris, Leclerc, Hamilton, Verstappen ?