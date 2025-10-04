F1, Max Verstappen: “Ho commesso un errore perché avevo una vettura davanti, me ne ricorderò…”

Un avviso ai naviganti…Max Verstappen non è solito mandarle a dire e l’ha confermato anche oggi al termine delle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Il pilota della Red Bull ha concluso al secondo posto il time-attack, nel giorno della pole-position del britannico George Russell (Mercedes). Terzo crono della McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader del campionato.

Verstappen aveva ben chiaro l’obiettivo p.1 e riteneva di averne le possibilità. Nel suo ultimo tentativo stava spingendo per migliorare, ma in chiusura del suo giro, a suo avviso, è stato disturbato da una macchina: “È un peccato aver commesso quell’errore alla fine, ma è quello che succede quando c’è una vettura davanti a te di soli due secondi. È una cosa che ho notato e di cui mi ricorderò“, ha affermato l’olandese.

La monoposto a cui si riferiva Max era l’altra McLaren del britannico Lando Norris (quinto): “No, non era Oscar (ride, ndr.). Le qualifiche qui sono sempre molto emozionanti. Certo, sono un po’ deluso di non essere arrivato primo, ma per noi questo week end, finora, è stato davvero positivo. La macchina è stata molto competitiva, per noi essere di nuovo secondi è un’ottima cosa“, ha concluso il quattro-volte iridato.

Vedremo cosa accadrà domani e se Verstappen opterà per una delle sue partenze iper aggressive per prendersi la vetta e impostare la gara come vuole.