F1, Lewis Hamilton: “Una buona qualifica, abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura”

Lewis Hamilton sorride a metà al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota sette volte campione del mondo ha sì ottenuto un buon quinto posto a breve distanza dai migliori ma, di pari passo, non si è detto soddisfatto della vettura che, tuttavia, ha mosso passi in avanti evidenti rispetto al “buco nero” di ieri.

Max Verstappen, ad ogni modo, ha conquistato la pole position con il tempo di 1:32.510 e 291 millesimi su Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 316 millesimi, quinta proprio per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 mentre è sesto Oscar Piastri (McLaren) a 574 in una delle sue versioni meno brillanti della stagione. Chiude al settimo posto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 604, quindi in ottava Oliver Bearman (Haas) a 629, nona per Carlos Sainz (Williams) a 640 e Fernando Alonso (Aston Martin) decimo a 650.

Al termine della Q3, il pilota del team Ferrari ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “La macchina è migliorata, ma non mi fa certo sorridere. Rispetto alla giornata di ieri le cose sono migliorate, l’ho sentita in maniera diversa. Diciamo che nelle qualifiche odierne abbiamo lavorato meglio con le gomme e anche con l’esecuzione dei vari giri, compresi i momenti in cui entrare in pista”.

Ultima battuta sulla gara di domani (lo spegnimento dei semafori sarà alle ore 21.00 italiane): “Nella Sprint Race odierna ho sofferto molto di sottosterzo, spero che non mi succeda anche domani. Parto dalla quinta posizione, un risultato buono ma non abbastanza. Volevo chiudere davanti alla Mercedes di George Russell per la classifica costruttori”.