Formula 1GP USA
Griglia di partenza F1, GP USA 2025: risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 19, il fine settimana con la gara di Austin che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1.
Nella Q1 escono di scena Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, il quale però partirà ultimo per una penalità di 5 posizioni in griglia, Alexander Albon (Williams), 19°, ed Isack Hadjar (Racing Bulls), 20°.
GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2025
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)
17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)
20 Alexander Albon Williams (Q1)
19 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)
20 Lance Stroll Aston Martin (Q1) penalizzato di 5 posizioni in griglia
GRIGLIA DI PARTENZA SENZA PENALITÀ GP USA F1 2025
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)
17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)
18 Lance Stroll Aston Martin (Q1)
19 Alexander Albon Williams (Q1)
20 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)
CLASSIFICA Q1
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.207
2 George Russell Mercedes +0.104
3 Kimi Antonelli Mercedes +0.294
4 Charles Leclerc Ferrari +0.318
5 Liam Lawson Racing Bulls +0.342
6 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.344
7 Pierre Gasly Alpine +0.392
8 Lewis Hamilton Ferrari +0.478
9 Carlos Sainz Williams +0.532
10 Fernando Alonso Aston Martin +0.534
11 Oscar Piastri McLaren +0.539
12 Lando Norris McLaren +0.636
13 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.714
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.728
15 Franco Colapinto Alpine +0.832
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.918
17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.929
18 Lance Stroll Aston Martin +1.333
19 Alexander Albon Williams +1.483
20 Isack Hadjar Racing Bulls nessun tempo