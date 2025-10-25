F1, Lewis Hamilton: “Sorpreso di essere vicino, ma devo migliorare il bilanciamento”

Vede il bicchiere mezzo pieno Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha terminato al quinto posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana all’Autodromo Fratelli Rodriguez.

Il britannico, che ha partecipato soltanto al secondo turno vista la presenza in FP1 di Antonio Fuoco, nello specifico ha guadagnato un ritardo di 0.300 rispetto a Max Verstappen, risultato il più veloce del lotto precedendo l’altra Ferrari, quella guidata da Lewis Hamilton, la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e la McLaren di Oscar Piastri.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Stevenage ha offerto una sua personale analisi sulla sessione: “Sono sorpreso di quanto siamo vicini, considerando quanto fosse difficile guidare – ha detto Hamilton – Antonio Fuoco ha fatto un lavoro davvero fantastico. È stato bello vederlo guidare, sperimentare e divertirsi con la mia macchina. E poi, sì, la macchina slittava molto, quindi il bilanciamento è molto variabile. Ho molto lavoro da fare durante la notte per cercare di capire come trovare un bilanciamento più fluido.”

Hamilton ha inoltre aggiunto: “Stasera esamineremo i dati e poi cercheremo di elaborare dei piani, ma non voglio assolutamente correre come abbiamo fatto oggi. Il bilanciamento a lungo termine non è stato disastroso, ma dobbiamo solo ottenere di più dalle gomme e so che la macchina ha più ritmo“.