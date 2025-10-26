Lando Norris: “Ottima partenza, fondamentale per la strategia”

Tappa e maglia, verrebbe da dire, per Lando Norris in Messico. Sul circuito di Città del Messico, ventesima prova del Mondiale 2025 di F1, il pilota della McLaren ha letteralmente dominato. Partito dalla pole-position, Lando ha gestito splendidamente il primo giro e ha imposto un ritmo inarrivabile per la concorrenza. Successo pienamente meritato.

Un risultato che ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale dal momento che, visto il piazzamento del compagno di squadra Oscar Piastri (quinto), Norris si è preso la vetta della graduatoria, con un punto di margine sull’australiano. Si prospetta, quindi, un gran finale nel Circus.

Gara in Messico in cui il podio è stato completato dal monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). Strepitoso il quarto posto di Ollie Bearman con la Haas, a precedere Piastri, le due Mercedes di Kimi Antonelli e di George Russell e la Ferrari di Lewis Hamilton, penalizzato di 10″ per non aver rispettato le norme nel momento in cui è finito fuori dalla pista. Sesta vittoria della stagione e decima in carriera per l’alfiere della scuderia di Woking.

“Una grande gara. Ho cercato di essere sempre concentrato, su quello che dovevo fare. È stato GP lineare ed è quello che volevo. Sono rimasto tranquillo e ho avuto un ottimo start. Quella è stato molto importante per la mia strategia. È la mia prima vittoria in Messico e sono felicissimo di averlo fatto davanti a questo pubblico fantastico“, ha raccontato a caldo Lando.