F1, Norris domina il GP del Messico e va in testa al Mondiale. Leclerc sul podio, Antonelli batte Russell

Lando Norris completa l’opera e domina il Gran Premio del Messico 2025, ventesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha superato indenne il temuto lungo rettilineo che porta a curva 1, difendendo brillantemente la pole position in partenza e facendo poi il vuoto come da pronostico con un ritmo insostenibile per la concorrenza.

Il 25enne di Bristol ha raggiunto così la doppia cifra di vittorie in carriera (10 sigilli su 10 piste diverse), aggiudicandosi il sesto successo dell’anno e tornando soprattutto in vetta alla classifica generale. Norris ha superato il compagno di squadra Oscar Piastri per un solo punto, approfittando del difficile weekend dell’australiano che non è andato oltre un deludente quinto posto partendo dalla quarta fila in griglia.

A Città del Messico il podio è stato completato dal monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), protagonisti di un bel duello nella seconda parte di gara con un lungo inseguimento che non si è concretizzato in un sorpasso negli ultimi giri anche a causa di una Virtual Safety Car. Settima top3 della stagione per la Scuderia di Maranello, tutte ottenute dal nativo del Principato.

Buona rimonta comunque per Verstappen, che ha limitato i danni (ora si trova a -36 nel Mondiale dal nuovo leader Norris, dopo aver cominciato la corsa a -41 da Piastri) in un contesto sfavorevole per la sua RB21 risalendo dal quinto al terzo posto nonostante una prima fase di gara oltremodo caotica. Da segnalare la strepitosa quarta piazza del rookie inglese Oliver Bearman con la Haas, mentre Mercedes archivia una sesta posizione con l’azzurro Kimi Antonelli ed una settima con George Russell davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, penalizzato da una sanzione di 10 secondi per aver tratto vantaggio da un taglio di chicane nel duello con Max.

CLASSIFICA GP MESSICO 2025 F1

1 Lando Norris McLaren Leader 1

2 Charles Leclerc Ferrari +30.324 1

3 Max Verstappen Red Bull Racin +31.049 1

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +40.955 2

5 Oscar Piastri McLaren +42.065 2

6 Kimi Antonelli Mercedes +47.837 2

7 George Russell Mercedes +50.287 2

8 Lewis Hamilton Ferrari +56.446 2

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +75.464 1

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +76.863 1

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.048 1

12 Alexander Albon Williams 1 L 1

13 Isack Hadjar Racing Bulls 1 L 1

14 Lance Stroll Aston Martin 1 L 2

15 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

16 Franco Colapinto Alpine 1 L 1

17 Carlos Sainz Williams – – 3

18 Fernando Alonso Aston Martin – – 2

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber – – 1

20 Liam Lawson Racing Bulls – – 2