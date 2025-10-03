F1, Lando Norris: “Giornata difficile, ci sono troppi aspetti da migliorare”

È stato Oscar Piastri il pilota più veloce al termine della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, l’australiano ha siglato il crono di 1:30.714, anticipando a sorpresa la Racing Bull di Isack Hadjar che paga un ritardo di 132 millesimi dalla vetta.

Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen con un distacco di 143 millesimi dalla McLaren del leader del Mondiale. L’olandese inizia in maniera sufficiente il weekend di Singapore, alla ricerca della prima vittoria a Marina Bay. Solo quinta l’altra McLaren di Lando Norris, che paga 483 millesimi dal suo compagno di squadra.

Venerdì difficile per il britannico, vittima anche di un contatto in pit-lane con Charles Leclerc. Norris, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la sua giornata: “Il contatto con Leclerc costerà dei soldi al team il che è un peccato. Fortunatamente non abbiamo dovuto cambiare l’ala anteriore per questo ma tutto ciò può accadere. È stato un giorno difficile per me, le mie sensazioni in macchina non erano buone. Mi mancano tutte le cose positive dell’anno scorso, c’è tantissimo su cui migliorare. Oscar è stato davvero bravo oggi, io non sto facendo un buon lavoro”.