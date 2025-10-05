Tennis
Errani/Paolini tornano subito in campo a Wuhan: punti da difendere e avversarie iscritte
Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno in coppia anche il torneo di doppio del WTA 1000 di Wuhan, in programma dal 6 al 12 ottobre: le azzurre sono accreditate della prima testa di serie ed avranno un bye al primo turno, potendo dunque esordire direttamente agli ottavi di finale.
Proprio gli ottavi di finale, dopo il bye del primo turno, furono fatali alle azzurre lo scorso anno, quando Errani e Paolini arrivavano dalla vittoria del WTA 1000 di Pechino: il torneo di Wuhan 2024 non rientra, per questo motivo, tra i migliori 12 del ranking delle azzurre, che non dovranno difendere punti in Cina.
Ovviamente le azzurre per guadagnare punti, però, dovranno conquistarne più dei 120 del loro 12° torneo, ma, partendo dal secondo turno, per riuscire nell’intento basterà una vittoria ad Errani e Paolini, dato che l’accesso ai quarti ne vale 215 (le italiane ne guadagnerebbero 95 netti nel ranking).
Nel tabellone di Wuhan le azzurre potrebbero incontrare in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, accreditate della quarta testa di serie, mentre nella parte bassa sono finite la taiwanese Hsieh Su-Wei e la lettone Jeļena Ostapenko (coppia numero 3), e la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens (coppia numero 2).
TABELLONE WTA 1000 WUHAN
Sara Errani/Jasmine Paolini (1) bye
Bianca Andreescu/Yuan Yue (WC)-Tang Qianhui/Wang Xiyu (WC)
Kristina Mladenovic/Zhang Shuai-Shuko Aoyama/Cristina Bucșa
Sofia Kenin/Desirae Krawczyk-Anna Danilina/Aleksandra Krunić (8)
Mirra Andreeva/Diana Shnaider (4) bye
Laura Siegemund/Fanny Stollár-Nicole Melichar/Ludmilla Samsonova
Maria Sakkari/Donna Vekić (WC)-Ulrikke Eikeri/Xu Yifan
Magda Linette/Clara Tauson-Tímea Babos/Luisa Stefani (7)
Asia Muhammad/Demi Schuurs (5)-Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez
Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls-Maya Joint/Victoria Mboko
Leylah Fernandez/Erin Routliffe-Irina Khromacheva/Aldila Sutjiadi
Hsieh Su-Wei/Jeļena Ostapenko (3) bye
Guo Hanyu/Alexandra Panova (6)-Olga Danilović/Marta Kostyuk
Chan Hao-ching/Jiang Xinyu-Eri Hozumi/Wu Fang-Hsien
Storm Hunter/Kateřina Siniaková-Ashlyn Krueger/Jessica Pegula
Veronika Kudermetova/Elise Mertens (2) bye