Quanti soldi guadagnano Errani/Paolini con la vittoria a Pechino? Assegno sfizioso dopo Roland Garros e Roma

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino, sconfiggendo in finale la giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar con il punteggio di 6-7(1), 6-3, 10-2. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non hanno sfruttato un paio di set-point nel primo parziale e hanno ceduto al tie-break, ma hanno poi giganteggiato nella seconda frazione e hanno dominato il match tie-break decisivo per l’assegnazione del titolo.

Si tratta del nono trionfo in carriera per le due azzurre (da quando giocano insieme), il quarto di questa stagione dopo aver festeggiato al Roland Garros, agli Internazionali d’Italia e al WTA 1000 di Doha. Le nostre portacolori svettano in testa alla WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione, e hanno già staccato il pass per le WTA Finals, in programma a Riad (Arabia Saudita) dal 1° all’8 novembre.

Il risultato, che conferma il trionfo dello scorso anno in terra asiatica, ha un rilievo di primaria importanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi hanno guadagnato Sara Errani e Jasmine Paolini vincendo il WTA 1000 di Pechino? Il montepremi è sfizioso, visto che stiamo parlando di 457.150 dollari statunitensi (circa 389.300 euro), da dividere tra le due giocatrici.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO ERRANI/PAOLINI CON LA VITTORIA A PECHINO

