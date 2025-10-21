Equitazione, i convocati dell’Italia per Fieracavalli: ci sono i “Big”. Da Bucci a Camilli

Dopo l’inizio della stagione indoor della FEI Jumping World Cup 2025-2026, con la tappa inaugurale tenutasi a Oslo, l’Italia del salto ostacoli orienta i suoi orizzonti verso l’annuale appuntamento di Fieracavalli, che si terrà a Verona dal 6 al 9 novembre.

Proprio nella domenica conclusiva dell’evento si terrà anche una delle tappe della “Coppa del Mondo” sul tracciato scaligero, con i migliori binomi in gara per prendersi la vittoria nel meeting.

A tal proposito, la Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la lista dei cavalieri e delle amazzoni scelti: in totale 19 fra convocati e Wild Card. Non mancano le punte di diamante del comparto azzurro: da Piergiorgio Bucci a Emanuele Camilli passando per Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Guido Grimaldi, Giulia Martinengo Marquet e Paolo Paini. Di seguito l’elenco completo

Convocati FISE (con accesso diretto al Gran Premio)

Piergiorgio Bucci

Emanuele Camilli

Giacomo Casadei

Emanuele Gaudiano

Guido Grimaldi

Giulia Martinengo Marquet

Paolo Paini

Roberto Previtali (con accesso al Gran Premio tramite qualifica)

Giacomo Bassi (senza accesso al Gran Premio)

Wild card del Comitato Organizzatore (con accesso al Gran Premio tramite qualifica)

Michol Del Signore

Massimo Grossato

Clara Pezzoli

Francesco Turturiello

(senza accesso al Gran Premio)

Filippo Marco Bologni

Andrea Calabro

Luca Coata

Eugenio Grimaldi

Christian Marini

Giuseppe Rolli