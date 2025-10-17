Equitazione, la Global Champions League di Rabat premia i St. Tropez Pirates, bene Gaudiano con i Rome Gladiators

La penultima tappa della stagione regolare della Global Champions League 2025 è andata in archivio. A Rabat si è tenuto un altro contest del circuito equestre a squadre più famoso al mondo. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sul campo di gara marocchino.

A imporsi sono stati i St. Tropez Pirates: la formazione di matrice francese, che ha schierato Philippe Rozier (su Dirty Sweet e Le Coultre de Muze) e Thibault Philippaerts (in sella a Lyandro MDB e Quilano) si è imposta facendo segnare il crono complessivo di 148.94 con 4 penalità.

Alle spalle dei vincitori si sono sistemati sul podio, in seconda e terza piazza, i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano (139.30 ma con 8 penalità), con l’azzurro che in sella a Nikolaj de Music è sceso sul percorso sia nel primo che nel secondo round, in entrambi i casi con 4 penalità a suo carico, e sul gradino più basso del podio gli Istanbul Warriors, a 145.04 con 8 penalità.

La classifica generale della Global Champions League 2025, a una tappa dalla fine, vede al momento in testa i Valkenswaard United, primi con 296 punti (oggi al 4° posto per 19 punti): a tallonarli vi sono le Cannes Stars, seconde a 290 (oggi in 9a posizione per 13 punti), e più staccati i Prague Lions, terzi a 256 (oggi in 7a casella per 15 punti).

Il prossimo ed ultimo appuntamento con la Global Champions League è in programma a Riad, dal 30 ottobre al 1° novembre, mentre domenica nella capitale marocchina sarà la volta del Global Champions Tour, con la gara individuale.