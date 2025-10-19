Equitazione: l’olandese Sanne Thijssen fa sua la prima tappa della Jumping World Cup a Oslo

Una nuova stagione della FEI Jumping World Cup si è ufficialmente aperta a Oslo. Sul percorso norvegese i primi verdetti hanno preso forma consegnando sia la fisionomia della tappa scandinava sia di quella dell’iniziale classifica generale della rassegna.

A vincere è stata l’olandese Sanne Thijssen: in sella a Cupcake Z, l’amazzone classe 1998 è riuscita a spuntarla al jump off con un “netto” da 38.28, dopo che aveva trovato un tracciato pulito anche nello start round.

Buon secondo posto per il brasiliano Yuri Mansur, montante Qh Alfons Santo Antonio e capace anche lui di timbrare il “clear” in 40.72, così come il “sorprendente” padrone di casa Johan-Sebastian Gulliksen (numero 276 del ranking internazionale), alla fine terzo in 41.93 con il suo Equine America Harwich VDL.

Tre gli italiani in concorso. Il migliore è stato Francesco Turturiello (Quite Balou), che ha chiuso in 23esima piazza con 8 penalità in 68.25 secondi, mentre Neri Pieraccini (Oakley van Dorperheide) si è sistemato in 35esima posizione, con Linda Bratomi (Happiness) invece costretta al ritiro.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2025-2026, Western European League, vede Sanne Thijssen comandare con 20 punti, davanti a Mansur (17) e Gulliksen (15).

Prossimo appuntamento, nel circuito che comprenderà anche la gara di Verona nell’ambito di Fieracavalli (8-9 novembre), in programma a Lione il 2 novembre.