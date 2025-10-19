Equitazione: Anastasia Nielesen irrompe nel Global Champions Tour di Rabat. Gaudiano a centro gruppo

La 15esima tappa del Global Champions Tour 2025 si è conclusa da pochi minuti. Sul tracciato a ostacoli di Rabat, a vincere a sorpresa è stata la giovanissima monegasca Anastasia Nielsen strabiliando nella capitale marocchina.

L’amazzone classe 2006, in sella ad Action Man, è riuscita a battere tutta la concorrenza al jump off – dopo aver trovato il netto nel round iniziale – con un percorso senza sbavature coperto in 50.25: soddisfazione immensa per l’atleta delle Iron Dames numero 227 del ranking internazionale.

Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, hanno completato il podio il danese Andreas Schou (su Napoli vh Nederassenthof), che nella manche di assegnazione della vittoria ha concluso a 45.59 ma con 4 penalità, e il quotato irlandese Denis Lynch (montante Cordial), crono per lui di 46.51 anche in questo caso “condito” da 4 penalità.

In casa Italia da registrare c’è il 20esimo posto di Emanuele Gaudiano: dopo il secondo posto ottenuto nella Global Champions League con i Rome Gladiators, il cavaliere azzurro, che era in sella a Nikolaj de Music, è incappato in un round 8 penalità chiudendo con con 76.32 secondi.

La classifica generale del Global Champions Tour vede il belga Gilles Thomas aver vinto la “stagione regolare” con 275 punti: ormai irraggiungibile per tutti gli altri concorrenti.

Prossima e ultima tappa del circuito, prima dei Playoff di Praga (20-23 novembre), in programma a Ryad: in Arabia Saudita dal 30 ottobre al 1° novembre.