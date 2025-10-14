Elisabetta Cocciaretto esce di scena a Osaka, battuta da Jaqueline Cristian

Dopo aver superato le qualificazioni, è al primo turno che si chiude l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Osaka. La marchigiana cede in poco meno di due ore alla rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-2 7-6(4) lasciando così senza italiane il tabellone del torneo nipponico.

I primi tre game del set d’apertura non riservano praticamente sorprese, ma è nel quarto che cominciano i problemi per l’azzurra, la quale non sfrutta una palla del 2-2 e poi subisce il break. La situazione lancia Cristian, che va molto vicina anche al 5-1, ma una possibilità Cocciaretto ce l’ha per rientrare. Sul 4-2, infatti, le tocca in sorte una palla del controbreak, che però non va a segno. Si arriva allora all’ottavo gioco, molto lottato, in cui l’azzurra rimonta da 0-40, annulla quattro set point, ma al quinto deve cedere ed è 6-2 Cristian.

La ventisettenne di Bucarest comincia meglio il secondo parziale: tre game ai vantaggi, in tutti ci sono palle break, ma lei la terza del secondo gioco la sfrutta, mentre le altrettante opportunità a disposizione di Cocciaretto non vanno a segno. L’italiana, però, per la prima volta riesce a vincere un game in risposta sul 3-1, recuperando così la situazione. Sul 5-4 Cristian, però, c’è un match point da annullare, e questo accade. Si arriva al tie-break dopo più di un’ora di lotta, ma è la rumena a guidarlo sempre pur se sia l’una che l’altra ricavano poco dal servizio in questa fase. Ad ogni modo, 7-4 Cristian e conclusione del match.

Se c’è un dato decisivo, in questa fattispecie, è quello legato alle seconde di servizio, a dimostrare che pochi numeri a volte fanno la differenza: 61% con 14/23 di punti vinti per Cristian, 12/27 con 44% per Cocciaretto. Per la classe 2001 azzurra ora l’appuntamento è con il 250 di Guangzhou.