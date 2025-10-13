ATP Bruxelles 2025, Bellucci sconfitto all’esordio da Giron

Si ferma subito il cammino di Mattia Bellucci nell’ATP 250 di Bruxelles. Il tennista lombardo è stato sconfitto all’esordio dall’americano Marcos Giron, numero 54 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Decisivi due break, uno per set, con Bellucci che non è mai riuscito a mettere pressione in risposta allo statunitense.

Giron ha concluso il match vincendo l’82% dei punti quando ha servito la prima (67% per Bellucci) ed il 65% con la seconda (40% per l’azzurro). Inoltre l’americano ha messo a segno 10 ace contro i 5 dell’italiano, che ha commesso anche 3 doppi falli. In totale i vincenti di Giron sono stati 25 rispetto ai 18 di Bellucci, che ha sbagliato molto (27 errori non forzati contro i 17 dell’avversario).

Inizio subito in salita per Bellucci, che perde il servizio nel secondo game e si trova subito ad inseguire. L’azzurro ha una palla del controbreak immediato, ma non riesce a sfruttarla. Bellucci rischia di sprofondare sotto di due break, ma recupera da 30-40 e conquista il suo primo game nella partita. Giron, però, non concede nulla all’italiano e va a prendersi il primo set in suo favore per 6-3.

Anche nel secondo set la fase iniziale è quella decisiva. Bellucci si trova a difendere subito una palla break e Giron la sfrutta, strappando il servizio all’italiano. In risposta Bellucci non riesce quasi mai ad essere pericoloso ed anzi deve annullare lui una palla break nel settimo gioco. Dall’altra parte della rete Giron è perfetto al servizio e chiude 6-4, staccando il biglietto per il secondo turno.

Nell’altro unico match di giornata disputato oltre a quello tra Bellucci e Giron, il francese Benjamin Bonzi ha sconfitto con un doppio 6-4 l’americano Reilly Opelka in un’ora e dieci minuti di gioco. Il transalpino affronterà ora il vincente del match tra l’argentino Baez e il connazionale Royer, entrato in tabellone come lucky loser.