Dove vedere Jasmine Paolini in tv alle WTA Finals 2025: orari, programma, streaming

Da sabato 1 a sabato 8 novembre andranno in scena a Riad, in Arabia Saudita, le WTA Finals 2025 di tennis: dopo i sorteggi, andati in scena ieri, dei raggruppamenti di singolare e doppio, Jasmine Paolini, qualificata in entrambe le specialità, e Sara Errani. conoscono i nomi delle loro avversarie.

In singolare Jasmine Paolini è stata inserita nel Gruppo Stefanie Graf con la bielorussa Aryna Sabalenka e le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, mentre in doppio Sara Errani/Jasmine Paolini sono state sorteggiate nel Gruppo Martina Navratilova con Veronika Kudermetova/Elise Mertens, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko ed Asia Muhammad/Demi Schuurs.

Sia per il singolare che per il doppio la fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre (Jasmine Paolini sarà in campo tutti i giorni, dovendosi alternare tra i due tornei), poi le prime due classificate di ciascun raggruppamento venerdì 7 disputeranno le semifinali, con le vincenti che sabato 8 scenderanno in campo per le finali.

Entrambi i tornei delle WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Sabato 1 novembre – Fase a gironi (con Jasmine Paolini in singolare o Errani/Paolini in doppio)

Dalle 13.30 Doppio

Non prima delle 16.00 Singolare

A seguire Singolare

A seguire doppio

Domenica 2 novembre – Fase a gironi (con Jasmine Paolini in singolare o Errani/Paolini in doppio)

Dalle 13.00 Doppio

Non prima delle 15.00 Singolare

Non prima delle 16.30 Singolare

A seguire Doppio

Lunedì 3 novembre – Fase a gironi (con Jasmine Paolini in singolare o Errani/Paolini in doppio)

Dalle 13.00 Doppio

Non prima delle 15.00 Singolare

Non prima delle 16.30 Singolare

A seguire Doppio

Martedì 4 novembre – Fase a gironi (con Jasmine Paolini in singolare o Errani/Paolini in doppio)

Dalle 13.00 Doppio

Non prima delle 15.00 Singolare

Non prima delle 16.30 Singolare

A seguire Doppio

Mercoledì 5 novembre – Fase a gironi (con Jasmine Paolini in singolare o Errani/Paolini in doppio)

Dalle 13.00 Doppio

Non prima delle 15.00 Singolare

Non prima delle 16.30 Singolare

A seguire Doppio

Giovedì 6 novembre – Fase a gironi (con Jasmine Paolini in singolare o Errani/Paolini in doppio)

Dalle 13.00 Doppio

Non prima delle 15.00 Singolare

Non prima delle 16.30 Singolare

A seguire Doppio

Venerdì 7 novembre – Semifinali

Dalle 13.30 Doppio

Non prima delle 16.00 Singolare

A seguire Singolare

A seguire doppio

Sabato 8 novembre – Finali

Dalle 14.00 Finale doppio

Non prima delle 17.00 Finale singolare

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.