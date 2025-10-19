Dove vedere in tv Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming

Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in programma a Basilea, in Svizzera, si aprirà domani, lunedì 20 ottobre, quando scenderà in campo anche l’unico azzurro al via del tabellone di singolare, Lorenzo Sonego.

L’azzurro affronterà il numero 8 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, nel match che si giocherà sul Center Court, ma sarà il secondo del programma di giornata, che inizierà alle 14.00. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due, che si sfideranno per la prima volta a Basilea.

La sfida tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP BASILEA 2025

Lunedì 20 ottobre – Center Court

Dalle ore 14.00

Jenson Brooksby (Stati Uniti, PR)-Alexandre Muller (Francia)

A seguire

Lorenzo Sonego (Italia)-Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 8) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP BASILEA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.