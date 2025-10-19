ATP Almaty 2025, Daniil Medvedev piega Corentin Moutet e conquista il titolo

Il titolo dell’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, va al numero 2 del seeding, il russo Daniil Medvedev, che nell’ultimo atto piega in tre set il transalpino Corentin Moutet, testa di serie numero 8, sconfitto con lo score di 7-5 4-6 6-3 in due ore e 38 minuti di aspra battaglia sportiva.

Nel primo set il russo cede il servizio in apertura ai vantaggi e si trova subito sotto 0-2. Medvedev, però, riesce a restare in scia e nell’ottavo gioco trova il controbreak a quindici che vale il 4-4. Altro passaggio a vuoto di Moutet nel dodicesimo game, con il francese che dal 30-0 si fa rimontare e finisce per capitolare, così il russo incamera la frazione sul 7-5 dopo 52 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio è simile a quello della prima, con Medvedev che subisce il break in apertura a trenta. Ancora una volta il russo trova il controbreak, sempre a trenta, nel sesto game, ma in questo caso Moutet reagisce e strappa nuovamente la battuta all’avversario nel gioco successivo. Il transalpino non concede occasioni di rientro al russo e pareggia i conti sul 6-4 dopo 47 minuti.

Nella frazione decisiva Moutet annulla quattro palle break in un interminabile quarto gioco, durato ben 20 punti, ma riesce a salvarsi. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi Medvedev sale in cattedra e vince 12 degli ultimi 16 punti giocati, strappando il servizio al francese a quindici nell’ottavo gioco, per poi andare a servire per il titolo e vincere al primo championship point sul 6-3 dopo 59 minuti.

Le statistiche sorridono a Medvedev, che vince 98 punti contro i 92 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 34-29, ma commettendo anche più errori gratuiti, 15-9. Il russo sfrutta 4 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancella 2 delle 5 concesse al transalpino.