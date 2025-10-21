Nicola Pietrangeli attacca Sinner: “Schiaffo allo sport italiano. Troppi soldi, cuore lasciato da parte”

Una critica molto incisiva. La decisione di Jannik Sinner a non prendere parte alla Final Eight di Coppa Davis sta catalizzando l’attenzione di appassionati e non. Le versioni sono discordanti e tra chi non avalla la scelta di Jannik di farsi da parte nell’evento di Bologna c’è Nicola Pietrangeli.

Il grande campione del passato del tennis italiano, ricordando anche il suo ruolo di capitano non giocatore nel 1976 quando gli azzurri vinsero la celebre Insalatiera, ha mostrato una forte contrarietà ai microfoni dell’ANSA: “È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis, mica fare una guerra“, le parole di Pietrangeli.

“Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte… Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte“, ha concluso.

Una visione che si lega a quella di una percentuale di appassionati a cui avrebbe fatto piacere assistere dal vivo agli incontri del n.2 del mondo. Resta però anche l’evidenza di quanto ormai per i top-player della racchetta sia fondamentale una programmazione molto attenta.