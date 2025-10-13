Dove vedere in tv oggi le Qualificazioni ai Mondiali 2026: orari partite 13 ottobre, canali, streaming

Dopo gli incontri del fine settimana, procede a ritmo spedito il quadro degli incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, in tutte le varie confederazioni che devono ancora definire quali squadre parteciperanno al prossimo torneo iridato.

In questo lunedì 13 ottobre si andrà dall’Africa all’Europa, con particolare attenzione per Sud Sudan-Togo (delle ore 15.00) e Islanda-Francia (delle ore 20.45), senza dimenticare le altre partite e la possibilità di seguire un ampio bouquet delle stesse con l’opzione Diretta Gol.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle cinque partite di oggi valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Le partite riguardanti la zona africana saranno visibili in streaming su FIFA+ dalle ore 15.00, mentre dalle 20.45 sui canali di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go, sarà possibile seguire l’opzione Diretta Gol e in visione singola anche l’incontro fra Islanda e Francia.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI OGGI

15.00 Guinea Equatoriale-Liberia (Qualificazioni Mondiali) – FIFA+

15.00 Sud Sudan-Togo (Qualificazioni Mondiali) – FIFA+

15.00 Tunisia-Namibia (Qualificazioni Mondiali) – FIFA+

15.00 Sao Tomé e Principe-Malawi (Qualificazioni Mondiali) – FIFA+

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali – Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go

20.45 Islanda-Francia (Qualificazioni Mondiali) – Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

