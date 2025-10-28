Quanti punti può guadagnare Sinner a Parigi? La classifica turno per turno e la corsa con Alcaraz

Jannik Sinner si appresta a fare il proprio esordio nel Masters 1000 di Parigi, dove aver trionfato nel Six Kings Slam (il ricchissimo torneo di esibizione da sei milioni di dollari) e nel torneo ATP 500 di Vienna. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà sul cemento della capitale francese con la possibilità di tornare numero 1 del mondo, ma per riuscire nell’impresa dovrà conquistare il trofeo e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non vada oltre i quarti di finale.

Servirebbe un aiuto da parte degli avversari dell’iberico nei primi turni, a cominciare dal britannico Cameron Norrie, proseguendo con uno dei cugini della finale del Masters 1000 di Shanghai (o il monegasco Valentin Vacherot o il francese Arthur Rinderknech) e arrivando teoricamente al canadese Felix Auger-Aliassime. Il nostro portacolori non ha cambiali da onorare, dunque tutto quello che otterrà in terra transalpina sarà tanto di guadagnato.

Il 24enne partirà da quota 10.500 punti contro gli 11.240 di Alcaraz, ma quale sarà lo scenario turno per turno? Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner turno per turno a Parigi? Battendo il belga Zizou Bergs volerebbe agli ottavi di finale incamerando 100 punti e issandosi a 10.600, poi incrocerebbe o il serbo Miomir Kecmanovic o l’argentino Francisco Cerundolo: 200 punti e totale di 10.700 in caso di approdo ai quarti.

In questo caso incrocio con chi la spunterà nello spicchio che prevede Shelton-Cobolli e Tien-Rublev, la qualificazione alle semifinali viene premiata con 400 punti e lo proietterebbe a 10.900. Possibile semifinale contro il tedesco Alexander Zverev o Lorenzo Musetti (favoriti nel loro spicchio), con in palio 650 punti e la possibilità di issarsi a 11.150 punti. Il vincitore del torneo verrà premiato con 1.000 punti, che per Sinner significherebbe un bottino di 11.500 punti, davanti ad Alcaraz se lo spagnolo non andrà oltre i quarti di finale (11.440 punti).

PUNTI ATP SINNER TURNO PER TURNO A PARIGI

Con il secondo turno: 10 punti, 10.510 punti.

Con gli eventuali ottavi di finale: 100 punti, 10.600 punti.

Con gli eventuali quarti di finale: 200 punti, 10.700 punti.

Con l’eventuale semifinale: 400 punti, 10.900 punti.

Con l’eventuale finale: 650 punti, 11.150 punti.

Con l’eventuale vittoria: 1.000 punti, 11.500 punti.