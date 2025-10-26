Dove vedere in tv Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

Sarà Luciano Darderi ad aprire ufficialmente la copertura televisiva di un nuovo corso al Masters 1000 di Parigi. Dopo 38 anni al Palais Omnisports di Bercy, infatti, il torneo si sposta verso Nanterre, dove c’è la Defense Arena. E dove c’è un campo centrale ricavato dalla metà dello stadio, per una capienza di 17.000 posti.

Per Darderi esordio contro il francese Arthur Cazaux, che è coetaneo del classe 2002 di Villa Gesell, ma è numero 61 del mondo contro il 26 del portacolori italiano. Nessun precedente tra i due, con il transalpino che è uscito da una stagione asiatica altalenante in cui ha vinto il Challenger di Jinan, ma non ha fatto vedere tantissimo d’altro. L’azzurro, invece, ha fatto fatica a Vienna e, più in generale, sembra star accusando il colpo della migliore stagione della sua carriera.

Il match tra Luciano Darderi e Arthur Cazaux inaugurerà alle ore 11:00 il programma sul campo centrale. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), con possibili incursioni di altri canali della piattaforma Sky. Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DARDERI-CAZAUX, ATP PARIGI 2025

Lunedì 27 ottobre

Court Central

Sessione diurna

Ore 11:00 Darderi (ITA)-Cazaux (FRA) [WC] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Marozsan (HUN)-Rinderknech (FRA) [WC]

Qualificato-Rublev [12]

Sessione serale

NP Ore 19:00 Mpetshi Perricard (FRA)-Dimitrov (BUL)

Khachanov [10]-Bonzi (FRA)

PROGRAMMA DARDERI-CAZAUX: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport